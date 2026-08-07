5 Startup Binaan Menara Syariah Teken MoU dengan CFX untuk Bangun Ekosistem Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Lima perusahaan teknologi finansial binaan Menara Syariah yang tergabung dalam inisiatif Kripto Syariah, yaitu DynastyCapital, Orbitum, AriesTech, Asyah, dan Peksindo menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Central Finansial X (CFX).

Penandatanganan MoU itu untuk membangun Ekosistem Aset Digital Syariah Indonesia.

Komisaris Menara Syariah Harianto Solichin menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan teknologi blockchain menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pusat pengembangan keuangan syariah digital dunia.

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Menurut dia, kolaborasi teknologi dengan prinsip syariah akan membuka peluang bagi startup lokal untuk bersaing di pasar global.

Sebab, penerapan AI dalam industri keuangan syariah harus tetap berlandaskan Maqasid Syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

"Teknologi bukan sekadar alat digitalisasi, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperluas kemaslahatan dan memperkuat integritas ekonomi syariah," ujar Harianto.

Momentum simposium juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara lima startup syariah Indonesia dengan Bursa Kripto Indonesia (Central Crypto Exchange/CFX).

Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi inovasi anak bangsa untuk menembus pasar keuangan digital global.