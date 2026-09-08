5 Suplemen untuk Menjaga Kesehatan Otak

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan otak bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi suplemen.

Sejumlah suplemen terbukti membantu meningkatkan fokus, memori, suasana hati, dan kesehatan mental secara keseluruhan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nootropik

Nootropik merupakan kombinasi vitamin, lemak, asam amino, dan herbal yang dirancang untuk mendukung fungsi kognitif.

Suplemen ini dikenal mampu meningkatkan fokus, kejernihan mental, suasana hati, dan kualitas tidur.

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Dokter naturopati Heather Sandison pun mengonsumsi nootropik pada hari-hari dengan tuntutan mental tinggi seperti saat berbicara di depan umum atau ketika beban kerja meningkat.

Meski bermanfaat meningkatkan produktivitas, nootropik sebaiknya dikonsumsi dengan pengawasan dokter, terutama bagi orang yang sedang mengonsumsi obat psikiatri karena potensi interaksi obat.