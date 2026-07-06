5 Tahun Aplikasi SeaBank, Puluhan Juta Nasabah Terbantu

jpnn.com, JAKARTA - Lima tahun bukan waktu yang singkat bagi sebuah bank digital untuk membangun kepercayaan.

Namun, dalam rentang itu SeaBank berhasil menjangkau lebih dari 30 juta nasabah.

Sejak resmi meluncurkan aplikasi bank digital secara nasional pada 7 Juli 2021, SeaBank terus mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi digital.

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Tren tersebut juga tercermin dari data Bank Indonesia. Pada triwulan I 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,39 miliar transaksi.

Angka itu tumbuh 33,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, transaksi menggunakan QRIS melonjak hingga 111,94 persen secara tahunan, didorong makin luasnya penggunaan oleh masyarakat dan merchant.

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Di tengah pertumbuhan itu, SeaBank memperkuat posisinya sebagai layanan perbankan digital yang mengedepankan transaksi cepat, aman, dan mudah diakses.

Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, mengatakan lima tahun perjalanan perusahaan turut menjadi bagian dari perubahan perilaku finansial masyarakat yang kini makin mengandalkan layanan digital.