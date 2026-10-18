5 Tahun Berturut-turut PT Gapura Angkasa Dipercaya Mendukung MotoGP Mandalika

jpnn.com, MANDALIKA - PT Gapura Angkasa bersama stakeholders sukses mendukung penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika) 2026 melalui layanan transportasi udara, penanganan darat (ground handling), serta penanganan kargo dan logistik di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Qatar Airways Cargo mengoperasikan pesawat kargo Boeing 777 Freighter (B777F) untuk mengangkut berbagai kebutuhan logistik MotoGP, termasuk kendaraan logistik, Mobil pengaman (Safety Car), serta perlengkapan pendukung operasional.

Sementara itu, Gapura Angkasa memastikan kelancaran penanganan pesawat dan kargo, mulai dari proses kedatangan (inbound) hingga keberangkatan kembali (outbound), dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu.

Selain penanganan kargo, Gapura Angkasa melalui layanan premium VIP Services Assistant JOUMPA turut memberikan pelayanan penjemputan dan pendampingan kepada para pembalap MotoGP yang tiba di Bandara Internasional Lombok, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan kebandarudaraan yang terintegrasi dan berkualitas.

Direktur Utama PT Gapura Angkasa Ichwan F Agus, mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam mendukung ajang internasional tersebut.

"Sejak 2022 hingga kini, Gapura Angkasa terus dipercaya mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sinergi bersama semua Stakeholders pada tahun ini semakin memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan layanan penerbangan dan logistik yang aman, profesional, dan berstandar internasional," ujar Ichwan F Agus.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dedikasi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat," imbuhnya.

Keberhasilan penanganan logistik MotoGP Mandalika 2026 semakin memperkuat rekam jejak Gapura Angkasa yang telah melayani ajang tersebut sejak 2022 hingga kini.