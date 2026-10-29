5 Tahun Deklarasi PKN: Politik Bukan Perusahaan Eksklusif Milik Para Pemodal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengatakan lima tahun bagi PKN adalah momentum untuk menegaskan satu sikap: Indonesia tidak boleh terus-menerus dikelola hanya untuk kepentingan segelintir elite.

PKN juga menilai rakyat tidak boleh hanya diminta bersabar menanggung akibat kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada mereka.

Memperingati lima tahun deklarasinya pada 28 Oktober 2021, PKN tidak ingin sekadar merayakan pertambahan usia organisasi.

PKN memilih menyampaikan peringatan politik kepada kekuasaan, demokrasi kehilangan maknanya apabila rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu, daerah hanya dijadikan objek kebijakan, dan kekayaan negara lebih banyak dinikmati kelompok yang memiliki akses terhadap modal serta kekuasaan.

“PKN menegaskan, republik ini bukan milik oligarki. Kekuasaan bukan warisan keluarga. Politik bukan perusahaan eksklusif milik para pemodal,” ucap Gede Pasek, Kamis (29/10).

Dia juga mengatakan PKN membawa garis perjuangan yang menempatkan nasionalisme kenusantaraan, gotong royong, berdikari, dan Mitreka Satata sebagai fondasi politik partai.

PKN menyadari bahwa dirinya belum menjadi partai besar.

Namun, kecil secara elektoral tidak berarti harus kecil dalam keberanian menyampaikan sikap.