5 Tahun Hadir, Livin’ by Mandiri Tembus 42,1 Juta Pengguna

jpnn.com, JAKARTA - Lima tahun kehadiran Livin’ by Mandiri ikut mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan perbankan.

Ini tecermin dengan kepercayaan masyarakat terhadap platform ini yang mencapai 42,1 juta pengguna terdaftar di Agustus 2026.

Peran sentral aplikasi ini semakin terlihat di mana sembilan dari sepuluh nasabah baru kini melakukan pembukaan rekening langsung melalui Livin’.

Selain itu, 89 persen dari total saldo tabungan bank kini dikontribusi oleh nasabah Livin'.

Inovasi Livin' by Mandiri terus berlanjut, berbagai solusi pengelolaan kekayaan dan pembiayaan yang komprehensif terus dihadirkan, selaras dengan semangat 'Tumbuh Bersama Majukan Indonesia'.

"Selama hampir lima tahun ini, kami melihat perubahan kebutuhan nasabah dari yang awalnya fokus pada kemudahan bertransaksi, kini bergerak menuju pengelolaan aset dan pencarian solusi pembiayaan yang paling menguntungkan bagi nasabah,” ujar SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri Yanto Masyap dalam keterangan resminya, Kamis (1/10).

Lebih lanjut, Yanto menekankan banyak yang merasa investasi hanya dapat dilakukan saat terdapat kelebihan dana, sedangkan pembiayaan hanya akan dilakukan saat nasabah tidak punya aset. Padahal, menurutnya, tidaklah harus demikian.

“Inovasi yang sekarang kami hadirkan di Livin’ membuat nasabah tidak hanya mudah berinvestasi, tetapi juga dapat menggunakan aset investasinya sebagai solusi untuk mendapatkan pembiayaan yang mendukung berbagai tujuan finansial nasabah,” imbuhnya.