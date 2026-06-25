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5 Tahun Holding UMi, Jutaan Nasabah PNM Mekaar Sukses Naik Kelas

5 Tahun Holding UMi, Jutaan Nasabah PNM Mekaar Sukses Naik Kelas
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Pembentukan Holding Ultra Mikro (Umi) pada 2021 mempertegas peran PNM dalam memberdayakan perempuan prasejahtera lewat program PNM Mekaar. Foto: dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan Holding Ultra Mikro (Umi) pada 2021 mempertegas peran PNM dalam memberdayakan perempuan prasejahtera lewat program PNM Mekaar.

Menggabungkan BRI, Pegadaian, dan PNM menjadi langkah penting dalam memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dengan menjangkau lebih banyak nasabah.

Direktur Keuangan PNM, Sahat Pangaribuan menjelaskan dalam lima tahun terakhir melalui ekosistem yang terintegrasi, nasabah bisa merasakan proses pengajuan pembiayaan yang lebih sederhana.

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"Akses layanan keuangan yang semakin luas melalui berbagai channel, hingga pilihan produk yang lebih lengkap sesuai kebutuhan usaha," ujar Sahat, Kamis (25/6).

Tidak hanya itu, dukungan pendampingan usaha juga menjadi lebih terstruktur, sehingga nasabah tidak berjalan sendiri, tetapi ditemani dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Sahat menjelaskan dampak positif ini juga terlihat dari meningkatnya kesiapan nasabah untuk naik kelas. 

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Dia menyebutkan melalui berbagai program pemberdayaan, nasabah didorong untuk memiliki kebiasaan menabung, mendapatkan literasi keuangan.

"Hingga akses ke produk non-pinjaman seperti tabungan emas dan asuransi mikro," jelas Sahat.

Pembentukan Holding Ultra Mikro (Umi) pada 2021 mempertegas peran PNM dalam memberdayakan perempuan prasejahtera lewat program PNM Mekaar.

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