5 Tahun ke Depan Tidak Ada Rekrutmen PPPK, Semuanya PNS

Lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen PPPK, semuanya PNS, simak penjelasan Kemdiktisaintek dan Kemendikdasmen. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen PPPK, semuanya PNS. Salah satu formasi yang diprioritaskan adalah guru dan dosen.

Kekurangan dosen PNS terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat kekurangan dosen PNS jenjang Doktor sekitar 21.550 orang. 

Fakta tersebut menjadi peluang besar bagi alumni Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

Menurut Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, Kemdiktisaintek Sri Suning Kusumawardani kebijakan Kemdiktisaintek ke depan hanya merekrut dosen PNS. Tidak ada lagi dosen PPPK.

"Kami sudah diminta menyusun kebutuhan formasi dosen PNS lima tahun ke depan. Rekrutmen dimulai 2026," kata Sri Suning di sela-sela soft launching jejaring karier PMDSU, sebuah platform fasilitasi kolaborasi yang menghubungkan alumni PMDSU dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya di Semarang, Selasa (23/12).

Dia menegaskan dalam lima tahun ke depan, tidak ada rekrutmen dosen PPPK. Semuanya diarahkan kepada dosen PNS.

Rekrutmen CPNS 2026 untuk dosen dengan pendidikan terendah S2.

