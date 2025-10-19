menu
5 Tahun Pacaran, Teuku Rassya dan Cleantha Islan Siap ke Pelaminan

Pasangan Teuku Rassya dan Cleantha Islan. Foto: Instagram/teukurassya

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang putra pasangan Tamara Bleszynski dan Teuku Rafly Pasya, Teuku Rassya.

Dia telah melamar sang kekasih, Cleantha Islan, dalam sebuah acara romantis yang digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Kabar lamaran itu terungkap lewat unggahan di akun Instagram pribadi keduanya, @teukurassya dan @cleanthaislan.

Dalam foto yang dibagikan, Rassya dan Cleantha tampak tersenyum bahagia sambil memperlihatkan cincin di jari manis mereka — simbol resmi hubungan yang kini siap menuju pernikahan.

Lamaran ini menjadi momen spesial setelah keduanya menjalin hubungan asmara selama lima tahun.

Melalui unggahan yang sama, Rassya menuliskan keterangan manis, “Bismillah, sudah lima tahun bersama dan selamanya menanti.”

Unggahan tersebut sontak dibanjiri ucapan selamat dan doa dari rekan artis maupun penggemar.

Hubungan Rassya dan Cleantha sendiri dikenal harmonis dan jauh dari gosip.

Teuku Rassya resmi melamar sang kekasih, Cleantha Islan, setelah lima tahun menjalin hubungan.

