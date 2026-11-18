jpnn.com - Lima tersangka kasus perambahan hutan sekitar 40 hektare di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kabupaten Kaur segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kaur, Provinsi Bengkulu.

Hal itu menyusul pelimpahan berkas perkara dan lima tersangka berinisial TS, UY, SF, HM, dan SL dari Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera ke Kejaksaan Negeri Kaur.

Berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) sehingga siap memasuki tahap persidangan.

"Karena lokasi kejadian berada di wilayah Kaur, persidangan akan ditangani bersama tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu di Kejari Kaur," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu Lucky Selvano Marigo di Kota Bengkulu, Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara itu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain mesin gergaji mesin (chainsaw), senapan angin, senjata api rakitan, amunisi, serta peralatan lainnya yang diduga digunakan para tersangka untuk melakukan perambahan.

Aktivitas ilegal tersebut diduga berlangsung di zona inti TNBBS dengan luas lahan sekitar 40 hektare.

Dalam persidangan, pihak kejaksaan juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perambahan kawasan konservasi tersebut.

Hal itu menyusul keterangan para tersangka saat pelimpahan tahap II yang menyebutkan adanya sejumlah pihak lain yang sempat diamankan dalam operasi penertiban, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka.