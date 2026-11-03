5 Tim Termasuk Persib Berpeluang Gusur Persija di Pekan ke-9
jpnn.com - BANDUNG - Persaingan di papan atas (Top 6) Super League musim ini ketat sejak awal.
Tujuh tim berlomba saling memperbaiki atau mempertahankan posisi, yakni Persija Jakarta, Dewa United, Bali United, Persib Bandung, Madura United, Persita Tangerang, dan Persebaya Surabaya. Bhayangkara FC pun masih mengintip dari posisi ke-8.
Pada matchday ke-9 akhir pekan ini banyak menjanjikan big match (cek jadwal di bawah).
Pertarungan di Super League akhir pekan ini hadir di tengah mulai bergulirnya ILeague Cup (biasa disebut juga League Cup).
Persija si pemimpin klasemen sementara dalam posisi rentan.
Setelah kekalahan dari Dewa United di pekan ke-8, Persija hanya berjarak tiga poin dari posisi ke-6 yang dihuni Persita -tim yang mengalahkan Persija di pekan ke-5.
Lima tim, yakni Dewa United, Bali United, Persib, Madura United, dan Persita punya peluang mendongkel Persija di pekan ke-9.
Asisten Pelatih Persib Zlatko Runje pun menyadari timnya dalam performa stabil, termasuk untuk mengincar posisi puncak klasemen.
Persija ketemu Persebaya di pekan ke-9 Super League, sedangkan Persib meladeni Java United.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong Sakit, Rawat Inap
- Arema FC Punya Misi Khusus di I League Cup 2026/27, Pemain Pelapis Bisa Jadi Kejutan
- Persib Bandung Bicara soal Ambisi Merebut Puncak dari Persija Jakarta
- Mauro Jeronimo Mulai Resah, Pekerjaan Besar Menanti Borneo FC
- Persib Bandung Dikejar Waktu, Ribuan Kilometer Bukan Penghalang
- League Cup: Lama Tak Dilirik Shin Tae-yong, Shayne Pattynama Kini Masuk Skuad Persija