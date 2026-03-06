menu
5 Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik

5 Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik

5 Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Mudik
Ilustrasi mudik. Foto: Dok. inDrive

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK membuat Anda harus meninggalkan rumah selama beberapa hari.

Terkadang, hal ini membuat Anda merasa tidak tenang meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama.

Ada hal-hal penting yang harus kamu perhatikan agar rumah kamu tetap aman selama ditinggal mudik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat

Sebelum meninggalkan rumah, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Ini akan meminimalisir terjadinya pencurian rumah.

Jangan pula meninggalkan kunci di dalam pot atau tempat-tempat tertentu yang mudah ditempukan oleh orang lain.

2. Listrik dan gas

Salah satu penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Sebelum pergi pastikan juga listrik di rumah kamu aman.

Cabut semua stop kontak listrik untuk menghindari kebakaran.

Ada beberapa tips yang bisa Anda coba agar tidak khawatir meninggalkan rumah saat mudik dan salah satunya ialah menyimpan barang berharga.

