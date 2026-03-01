menu
5 Tips Cegah Kantuk Saat Mudik

Ilustrasi: Mengendarai mobil di malam hari. Foto: (ANTARA/Ho/Suzuki)

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK mengenderai mobil dan motor bisa membuat Anda merasa lelah dan mengantuk.

Terkadang, rasa kantuk yang tidak tertahankan membuat Anda hilang konsentrasi saat sedang mengendarai mobil atau motor.

Hal ini tentu bisa berbahaya untuk Anda dan keluarga. Lalu, bagaiman cara mencegah kantuk saat mudik?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tidur yang cukup sebelum mengemudi

Cara pertama mencegah rasa timbulnya rasa kantuk saat mengemudi ialah tidur yang cukup.

Kurangnya waktu tidur akan berdampak pada aktivitas sehari-hari Anda, termasuk berkendara.

Menurut riset AAA Foundation for Traffic Safety, kurangnya tidur saat mengemudikan mobil bisa memunculkan risiko yang sama saat mengemudi dalam keadaan mabuk.

Untuk itu, pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup sebelum mengemudi, terutama jika ingin menempuh perjalanan jarak yang jauh.

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah kantuk saat mudik dan salah satunya ialah tidur yang cukup.

