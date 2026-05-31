5 Titik Rawan Macet di Wisata Puncak saat Long Weekend Hari Waisak

jpnn.com, JAKARTA - Kasatlantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan volume kendaraan di sepanjang jalur Puncak-Bogor hingga Puncak-Cianjur, terlihat meningkat sejak Minggu pagi hingga petang.

Kendaraan tersebut menuju berbagai destinasi wisata di Cipanas-Cianjur.

Aang mengatakan puluhan petugas disiagakan di sejumlah titik rawan macet mulai dari kawasan Puncak Pass, pertigaan Hanjawar, Cibodas, Pasar Cipanas, dan Jala Raya Pacet-Cianjur, guna mengatur arus lalulintas tetap aman dan lancar seiring meningkatnya volume kendaraan.

"Sejak pagi petugas sudah mengarahkan pengendara dari Cianjur dengan tujuan Bogor dan seterusnya untuk mengambil jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi," kata Aang Andi.

Pihaknya memprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga akhir libur panjang pada Senin (1/6), sehingga sejumlah rekayasa arus akan diberlakukan secara situasional termasuk sistem satu arah di jalur Puncak.

Seiring meningkatkan volume kendaraan yang melintas, pihaknya juga menyiagakan tim pengurai antrean di sejumlah titik rawan macet, sehingga berbagai upaya cepat agar antrean tidak memanjang dengan laju tersendat dapat dilakukan di sepanjang jalur Puncak-Cianjur.

Oleh karena itu, dia meminta pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mendengarkan anjuran petugas agar tidak terjebak dalam antrean dengan laju kendaraan terhenti hingga belasan kilometer, serta tidak berhenti di bahu jalan karena dapat menyebabkan macet.

"Kami akan menerapkan penyekatan hingga penutupan jalur ketika terjadi antrean kendaraan dengan laju terhenti, untuk menghindari antrean pengendara diminta mendengarkan anjuran petugas dan mematuhi aturan lalu lintas," katanya.