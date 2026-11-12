menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Hobi » 5 Trik Liburan Hemat Tanpa Takut Boncos

5 Trik Liburan Hemat Tanpa Takut Boncos

5 Trik Liburan Hemat Tanpa Takut Boncos
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi liburan ke Tailan bersama keluarga. Foto: airasia

jpnn.com, JAKARTA - Liburan impian tak selalu harus menguras seluruh tabungan—asal tahu celahnya.

Berikut lima taktik sederhana yang bisa dipakai agar kepulangan dari destinasi impian tetap menyisakan senyum, bukan penyesalan.

1. Kunci Anggaran Sebelum Pilih Destinasi
Banyak orang salah langkah di sini: menentukan tempat liburan dulu, baru bingung memikirkan ongkosnya. Balik arah alurnya.

Baca Juga:

Tetapkan batas maksimal dana yang siap dikeluarkan. Bagi langsung ke dalam pos transportasi, penginapan, makan, tiket wisata, plus dana darurat. Anggaran ini jadi benteng pertahanan agar tidak gampang tergoda belanja barang tak penting saat di lokasi.

2. Amankan Tiket dan Hotel Lebih Awal
Menunda pemesanan tiket dan hotel menjelang hari H sama saja membiarkan dompet digerogoti harga puncaknya. Begitu tanggal sudah pasti, langsung berburu.

Jika jadwal penerbangan masih fleksibel, coba geser-geser tanggal keberangkatan. Selisih sehari atau dua hari sering kali menawarkan selisih harga yang cukup lumayan untuk menghemat pengeluaran.

Baca Juga:

3. Geser Jadwal ke Low Season
Mengunjungi destinasi populer saat libur panjang atau hari raya jelas menuntut modal ekstra. Harganya melambung tinggi, tempat wisatanya pun dipenuhi lautan manusia.

Terbang di luar musim ramai (low season) menawarkan dua keuntungan sekaligus: tarif penerbangan serta akomodasi yang jauh lebih miring, plus suasana liburan yang jauh lebih tenang dan santai.

5 taktik sederhana yang bisa dipakai agar kepulangan dari destinasi impian tetap menyisakan senyum, bukan penyesalan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI