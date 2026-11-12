5 Trik Liburan Hemat Tanpa Takut Boncos

jpnn.com, JAKARTA - Liburan impian tak selalu harus menguras seluruh tabungan—asal tahu celahnya.

Berikut lima taktik sederhana yang bisa dipakai agar kepulangan dari destinasi impian tetap menyisakan senyum, bukan penyesalan.

1. Kunci Anggaran Sebelum Pilih Destinasi

Banyak orang salah langkah di sini: menentukan tempat liburan dulu, baru bingung memikirkan ongkosnya. Balik arah alurnya.

Tetapkan batas maksimal dana yang siap dikeluarkan. Bagi langsung ke dalam pos transportasi, penginapan, makan, tiket wisata, plus dana darurat. Anggaran ini jadi benteng pertahanan agar tidak gampang tergoda belanja barang tak penting saat di lokasi.

2. Amankan Tiket dan Hotel Lebih Awal

Menunda pemesanan tiket dan hotel menjelang hari H sama saja membiarkan dompet digerogoti harga puncaknya. Begitu tanggal sudah pasti, langsung berburu.

Jika jadwal penerbangan masih fleksibel, coba geser-geser tanggal keberangkatan. Selisih sehari atau dua hari sering kali menawarkan selisih harga yang cukup lumayan untuk menghemat pengeluaran.

3. Geser Jadwal ke Low Season

Mengunjungi destinasi populer saat libur panjang atau hari raya jelas menuntut modal ekstra. Harganya melambung tinggi, tempat wisatanya pun dipenuhi lautan manusia.

Terbang di luar musim ramai (low season) menawarkan dua keuntungan sekaligus: tarif penerbangan serta akomodasi yang jauh lebih miring, plus suasana liburan yang jauh lebih tenang dan santai.