5 Wakil ASEAN Tembus AFC Champions League Elite, Indonesia Masih Belum Beranjak
jpnn.com - Musim 2026/27 bakal menjadi momentum penting bagi klub-klub ASEAN karena lima wakil dari kawasan tersebut akan tampil di AFC Champions League Elite.
Wakil Vietnam Cong An Ha Noi FC menjadi delegasi terbaru setelah berhasil melewati babak playoff dengan mengalahkan Adelaide United (Australia) 2-0 di Stadion Hindmarsh, Adelaide, Selasa (11/8/2026).
Cong An Ha Noi bukan satu-satunya wakil ASEAN yang akan merasakan ketatnya persaingan di AFC Champions League Elite musim ini.
Thailand mengirim tiga klub, yakni Buriram United, Port FC, dan Ratchaburi FC. Sementara itu, Malaysia memiliki satu wakil melalui Johor Darul Ta'zim.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dua musim sebelumnya yang hanya menghadirkan Buriram United dan Johor Darul Ta'zim sebagai wakil ASEAN di kompetisi tertinggi antarklub Asia.
Buriram dan JDT bahkan menunjukkan bahwa klub-klub ASEAN mampu bersaing di level tersebut. Keduanya berhasil mencapai perempat final musim lalu meski akhirnya harus tersingkir.
Indonesia Masih Menunggu
Di tengah meningkatnya jumlah wakil ASEAN di kompetisi elite Asia, Indonesia justru belum memiliki klub yang tampil di kasta tertinggi tersebut.
Terakhir kali Indonesia mengirim wakil ke level tertinggi ialah melalui Arema Indonesia pada 2011. Setelah itu, klub-klub Tanah Air belum mampu kembali menembus kompetisi elite antarklub Asia.
ASEAN mengirim lima wakil ke AFC Champions League Elite 2026/2027. Lalu, di mana posisi klub-klub Indonesia dalam persaingan ini?
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