5 Windu PHT, Rektor IPB Serukan Penguatan Jaringan Pengendalian Hama
jpnn.com, JAKARTA - Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si., menyampaikan dari pengendalian hama terpadu (PHT) masyarakat belajar bahwa ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan tercukupinya input semata, tetapi dibangun dengan pengetahuan dan kearifan yang ada di tangan petani.
Dr. Alim pun menyerukan penguatan jaringan PHT dan perlu diwariskan ke generasi muda.
Hal itu diungkapkan Dr. Alim dalam Sarasehan Peringatan 5 Windu PHT, Ngariung Mungpulung: Mikul Dhuwur, Mendhem Jero, di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu–Minggu (24–25) Oktober 2026.
Dr. Alim juga menyambut baik pertemuan para pelaku PHT di kampus IPB.
“Para petani ke IPB sebenarnya pulang ke rumah karena IPB ada rumah kita bersama. Semangat mikul duwur mendem jero dikuatkan, belajar dari para pendahulu, dari para petani,” ujar dia.
Menurut Dr. Alim, PHT bukan sebagai lagi sejarah, tetapi jalan untuk depan. Selain itu juga perlu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan petani seperti pengamatan agroekosistem perlu dipadukan dengan kecerdasan digital.
“Penguatan kurikulum pendidikan perguruan tinggi serta berbagai program IPB seperti OVOP, dosen pulang kampung dan KKN bisa diintegrasikan dengan PHT menjadi bekal mahasiswa terjun ke lapangan,” ujar Dr. Alim.
Empat dekade setelah pemerintah melarang 57 formulasi insektisida pada padi dan menetapkan PHT sebagai arah perlindungan tanaman, para petani yang menjalankannya membawa dua tagihan ke meja kebijakan, hidupkan kembali PHT dan sekolah lapang serta akui inovasi petani.
Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si., menyampaikan dari pengendalian hama terpadu (PHT) masyarakat belajar soal ketahanan pangan
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