50 Finalis MediaMIND 2025 Diumumkan, Siap Melaju ke Tahap Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 finalis MediaMIND 2025 resmi saring dari 431 karya jurnalistik.
Para finalis akan melanjutkan kompetisi dengan menggali isu-isu strategis sektor pertambangan, tidak hanya untuk menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan gagasan yang menggugah masyarakat.
Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan selamat kepada para finalis yang berhasil melewati tahap pra seleksi dengan penilaian juri independen dari berbagai media nasional.
Dia menyampaikan babak awal MediaMIND 2025 berlangsung sangat kompetitif.
Tercatat sebanyak 431 karya jurnalistik berkualitas telah didaftarkan, mulai dari karya tulis, video, foto, hingga infografis.
"Kami bersyukur atas tingginya antusiasme para jurnalis dalam MediaMIND 2025. Hal ini menunjukkan tingginya media sebagai sebagai pilar keempat demokrasi dalam terhadap masa depan industri pertambangan agar terus mampu memberi kontribusi bagi pembangunan Indonesia," kata Pria.
Pada tahap final, sebanyak 50 finalis akan dibagi ke dalam 10 kelompok media convergence dan mengikuti program peliputan langsung di salah satu lokasi operasional Grup MIND ID.
Site visit ini berlangsung pada 15–24 Oktober 2025 dengan tujuan ke sejumlah anak usaha, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk.
