50 Ibu-Ibu Ikuti Pelatihan Baking, Sandiaga: Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera
jpnn.com, CIBINONG - Sebanyak 50 ibu-ibu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor mengikuti pelatihan hard skill Baking Produk Viral yang digelar Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan SKIES Indonesia.
Pelatihan berlangsung di Aula Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor, Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Jumat (5/9/2025).
Peserta memperoleh keterampilan membuat roti, kue, dan cookies yang sedang tren di masyarakat.
Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan agar mandiri secara ekonomi.
“Visi kami sejalan dengan SKIES Indonesia, yaitu ingin memajukan masyarakat terutama perempuan agar memiliki kesempatan setara dalam berkarier, berkarya, dan mandiri secara ekonomi,” ujar Sandiaga, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/9).
Pelatihan difokuskan pada penguasaan digital marketing, termasuk pembuatan foto produk, konten promosi, dan pemasaran melalui media sosial. Peserta juga dibekali materi penyusunan laporan keuangan usaha.
Selain keterampilan teknis, peserta diberikan praktik pembuatan konten open order pertama untuk meningkatkan keberanian dalam menghadapi tantangan bisnis.
“Perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Tetangga juga bahagia karena terbuka lapangan kerja,” kata Sandiaga.
Sebanyak 50 ibu-ibu pelaku UMKM di Bogor ikuti pelatihan baking dan digital marketing dari YIS.
