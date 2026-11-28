jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 orang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi perdagangan buah dan sayuran dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Para korban mendesak Polda Metro Jaya sangat segera menuntaskan kasus tersebut dan memproses hukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Kasus ini bermula dari tawaran investasi perdagangan buah dan sayuran untuk memasok sejumlah jaringan ritel. Investor dijanjikan keuntungan sebesar 7 hingga 7,5 persen setiap bulan.

Investasi tersebut ditawarkan DM, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Untuk meyakinkan calon investor, DM disebut menyampaikan bahwa seorang Mayor Jenderal TNI AD telah lama berinvestasi dan menerima pembayaran dengan lancar.

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Namun, sejak Agustus 2025, pembayaran keuntungan kepada investor mulai macet. Berdasarkan penelusuran internal para korban, dana investasi diduga disalahgunakan NRN, yang disebut sebagai pelaksana perdagangan sekaligus rekan DM.

Para korban juga menduga kerja sama dengan sejumlah perusahaan ritel tidak sesuai dengan kenyataan. Aktivitas pembelian buah di Pasar Induk Cipinang yang diperlihatkan kepada investor diduga tidak mencerminkan distribusi barang sebagaimana dijanjikan.

Sebanyak 43 korban melalui kuasa hukum telah melaporkan perkara tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 8 Oktober 2025 dengan nomor laporan B/26632/X/Res.1.11./2025/Direskrimun.

Total korban diperkirakan mencapai 150 orang, termasuk investor yang belum melapor, dengan kerugian sekitar Rp17 miliar.

Salah satu korban adalah mendiang Irfan. Anak keduanya, Nadira Tazkiya, mengungkapkan ayahnya menginvestasikan uang pensiun sebesar Rp140 juta.