50 Ribu Santri Ikuti Haul Kanjeng Sunan Giri, ArsyGas Turut Ambil Bagian

jpnn.com, GRESIK - Kegiatan Haul Kanjeng Sunan Giri yang diselenggarakan di sepanjang jalan Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur Sabtu (5/9) malam berlangsung khidmat.

Sekitar 50 ribu santri khidmat menyimak haul salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan Islam di nusantara secara damai melalui akhlak dan budaya ini.

Termasuk Mina yang ambil bagian dalam kegiatan yang dihadiri Al-Habib Quraisy bin Qosim Baharun itu.

Tak hanya ikut berzikir di puncak acara, tetapi sejak pagi hari perempuan 42 tahun ini bersama-sama dengan sejumlah rekannya yang lain sibuk menyiapkan dukungan konsumsi bagi panitia dan jemaah yang mulai berdatangan.

“Alhamdulillah kami mendapat dukungan LPG dari ArsyGas. Mantab sekali gasnya. Apinya biru dan masakan bisa cepat matang merata,” kata Mina saat ditemui di salah satu dapur tempat memasak.

Siang itu Mina memang tampak sibuk menyiapkan aneka makanan termasuk nasi, kerang hijau, dan sayur sop untuk mengganjal perut mereka yang merayakan kegiatan rutin tahunan itu.

ArsyGas adalah brand gas pertama di Indonesia yang memudahkan pengguna untuk memesan tabung gas secara online, serta ditimbang ketika baru datang dan kembali ditimbang ketika sudah habis terpakai.

Aplikasi ini dikembangkan oleh PT ARSynergy NiX Indonesia dan mulai beroperasi pada April 2024.