50 Sopir Berprestasi Diberangkatkan Umrah Gratis, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Bluebird Group kembali memberangkatkan 50 pengemudi untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci.
Para peserta itu merupakan dari berbagai wilayah
operasional di Indonesia, mulai dari Jakarta, Medan, Makassar, Manado, hingga Lombok.
Adrianto Djokosoetono, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk mengatakan jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah program.
Hal itu menandai semakin terbukanya kesempatan bagi keluarga besar Bluebird Group untuk merasakan pengalaman spiritual ke Tanah Suci.
Program umrah yang berjalan sejak 2014 itu adalah lanjutan dari tradisi haji yang dijalankan sejak
1995.
"Hingga kini, kami telah memberangkatkan lebih dari 300 pengemudi dan karyawan dari berbagai unit layanan di seluruh Indonesia," kata Adrianto dalam siaran persnya, Selasa (30/9).
Peserta yang berkesempatan mengikuti program itu merupakan pengemudi dan karyawan aktif dengan masa kerja minimal tiga tahun, memiliki rekam jejak kerja positif, serta berperilaku baik.
Apresiasi itu juga diberikan kepada pengemudi yang menunjukkan prestasi khusus, seperti menerima penghargaan pengemudi teladan dan memberikan kontribusi positif pada unit kerja.
