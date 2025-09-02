50 Tahun ASCOPE: Cermin Perjalanan Energi, Kolaborasi dan Masa Depan ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - Forum kerja sama sektor energi regional atau Golden Jubilee ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) yang beranggotakan 10 perusahaan migas nasional dan otoritas energi negara ASEAN genap berusia 50 tahun.
Sejak didirikan pada 1975, dengan Pertamina sebagai salah satu pendirinya, ASCOPE telah menjadi wadah penting bagi kolaborasi energi lintas negara ASEAN, mulai dari mengelola potensi migas, membangun infrastruktur strategis, hingga memperkuat ketahanan energi kawasan.
Kini, setengah abad perjalanan ASCOPE menjadi momentum refleksi.
Di satu sisi, peran klasik organisasi ini sebagai penghubung antarnegara melalui proyek migas tetap relevan, seiring kebutuhan pasokan energi yang terus meningkat guna menopang pertumbuhan ekonomi ASEAN.
Namun di sisi lain, perubahan peta energi global, tantangan geopolitik, dan tuntutan transisi menuju energi bersih menuntut ASCOPE beradaptasi dan memperkuat eksistensinya untuk memimpin arah baru energi ASEAN.
Secretary In Charge ASCOPE Henricus Herwin menyampaikan, ASCOPE yang terbentuk sejak 1975 telah berperan dalam membangun hubungan antaranegara dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi melalui proyek migas.
Namun demikian, anggota ASCOPE perlu beradaptasi dan memperkuat eksistensinya untuk memimpin arah baru energi ASEAN, sejalan dengan perubahan peta energi global, tantangan geopolitik, dan tuntutan transisi menuju energi bersih.
“Setengah abad perjalanan ASCOPE merupakan cermin perjalanan energi ASEAN, dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi,” imbuh Henricus yang saat ini juga menjabat SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) dalam keterangannya, Rabu (2/9).
