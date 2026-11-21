jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut senior, Elvy Sukaesih menunjukkan dukungannya terhadap Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia dengan meluncurkan logo peringatan HUT ke-13 organisasi tersebut.

Penyanyi yang dijuluki Ratu Dangdut itu berharap momentum tersebut membawa semangat baru bagi insan pers hiburan. Elvy meresmikan logo tersebut dengan mengucapkan basmalah.

"Semoga di usia remaja, FORWAN makin bisa menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi wartawan hiburan," ujar Elvy, dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Dalam kesempatan itu, Elvy juga mengungkapkan kedekatannya dengan FORWAN. Dia pernah menerima penghargaan Anugerah Kartini Musik dan Film untuk kategori 50 Tahun Berkarya di Industri Musik Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi yang berkesan sepanjang perjalanan kariernya.

"Menurut saya, FORWAN adalah organisasi wartawan peliput hiburan yang telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan apresiasi kepada artis film dan musik. Saya bangga diberikan penghargaan oleh teman-teman wartawan sebagai penyanyi yang telah 50 tahun lebih berkarya di industri musik dangdut," tuturnya.

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Menurut Elvy, penghargaan dari wartawan memiliki nilai tersendiri karena diberikan oleh pihak yang mengikuti perjalanan karier seorang seniman.

Dia menilai jurnalis memiliki catatan tersendiri mengenai konsistensi dan kontribusi pelaku seni di industri hiburan.