50 Tahun Berkiprah, Bridgestone Pasok Ban Berteknologi Ini ke Produsen Otomotif Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Bridgestone Tire Indonesia memperingati ulang tahun ke-50 melalui sebuah acara seremonial yang digelar di Jakarta pada Senin (24/8).

Menandai kiprahnya selama lima dekade di Indonesia, Bridgestone berkomitmen fokus pada inovasi, keselamatan, kualitas, keberlanjutan, dan solusi mobilitas kepada pelanggan.

Selain itu, perayaan ini juga mengapresiasi ekosistem pemangku kepentingan dan mitra yang kuat, karena mendukung pertumbuhan perusahaan, sehingga memungkinkan Bridgestone Indonesia untuk terus berkontribusi pada perkembangan industri otomotif Indonesia.

"Kami menyampaikan ulang tahun ke-50 Bridgestone di Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap peluang investasi dan kerja sama di masa depan bersama para investor Indonesia dan Bridgestone," ungkap Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso.

"Pemerintah Indonesia tetap terbuka untuk menerima masukan berkelanjutan serta melakukan diskusi strategis mengenai usulan kebijakan investasi, meningkatkan dinamika pasar domestik, dan memaksimalkan peluang ekspor global.

Perjalanan Bridgestone di industri tanah air dimulai pada 1976 dengan pembukaan pabrik manufaktur pertamanya di Bekasi, Jawa Barat.

Seiring meningkatnya permintaan di pasar Indonesia dan negara tetangga, Bridgestone memperluas kapasitas manufakturnya dengan meresmikan pabrik kedua di Karawang, Jawa Barat, pada 1999.

Dilengkapi dengan lintasan uji coba (proving ground) berstandar global, fasilitas itu semakin memperkuat kapabilitas perusahaan dan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebutuhan industri otomotif Indonesia yang terus berkembang.