50 Warga Datangi Polsek Plakat Tinggi, Minta Bantu Pembaruan Data Bansos
jpnn.com - PALEMBANG - Sekitar 50 warga mendatangi Markas Polsek Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk meminta bantuan memperbarui data Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara digital.
Polsek Plakat Tinggi dengan sigap melayani puluhan warga tersebut, sebagai bagian dari persiapan pemuktahiran data penerima bantuan sosial (bansos) menjelang penyaluran 2027.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelibatan Polri sebagai Agen Perlindungan Sosial Digital oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Kapolsek Plakat Tinggi Iptu M Syazili mengatakan antusiasme warga untuk memperbarui data perlinsos cukup tinggi.
"Alhamdulillah, antusias masyarakat kami di Plakat Tinggi sangat luar biasa," kata Syazili, Rabu (28/10).
Setelah sebelumnya personel kepolisian mendatangi masyarakat secara langsung, kini puluhan warga berinisiatif datang ke kantor polisi untuk mendapatkan pendampingan.
"Alhamdulillah kemarin kami mendatangi warga langsung, dan pagi tadi kurang lebih 50 warga justru mendatangi polsek untuk meminta didaftarkan agar meng-update data Perlindungan Sosial," ujar Syazili.
Menurut dia, keterlibatan personel kepolisian tidak hanya sebatas membantu proses pendaftaran dan pembaruan data secara digital.
Sebanyak 50 warga mendatangi Polsek Plakat Tinggi. Tujuan mereka untuk meminta bantuan perbaruan data bantuan sosial.
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