500 Personel Dikerahkan Cari 18 Korban Longsor di Banjarnegara

jpnn.com, BANJARNEGARA - Sebanyak 500 personel Tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari 18 korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu (22/11).

Pencarian kali ini telah memasuki hari ke-7 operasi penyelamatan tersebut.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan ratusan personel tersebut akan didukung oleh 23 alat berat serta enam anjing pelacak.

Budiono mengatakan pencarian masih akan difokuskan pada sektor A dan C.

"Cuaca terpantau mendung, namun di siang hari diharapkan cerah untuk memudahkan pencarian," kata Budiono, Sabtu (22/11).

Dia menyampaikan hingga Jumat (21/11) tim SAR sudah menemukan dan mengevakuasi 10 jenazah korban longsor.

Selain itu, kata dia, selama proses pencarian juga ditemukan dua anggota tubuh yang belum dapat diidentifikasi.

Budiono menyebutkan masih ada 18 korban yang masih belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian.