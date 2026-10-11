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500 Rumah Warga Dusun Serdang Babel Terbakar

500 Rumah Warga Dusun Serdang Babel Terbakar
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Ratusan rumah warga Dusun Serdang Kabupaten Bangka Selatan terbakar pada Sabtu (10/10/2026) malam. ANTARA/HO-Biro Adpim Babel

jpnn.com - PANGKALPINANG - Kebakaran besar melanda Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (10/10).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel Agus Afandi mengatakan berdasar hasil pendataan sementara dampak kebakaran di Dusun Serdang pada Minggu (11/10) pukul 07.00 WIB, kurang lebih 500 rumah dan 2.000 jiwa terdampak.

Sementara itu, luas lahan terdampak belum diketahui karena masih proses pendataan.

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Dia menambahkan bahwa saat ini api sudah dipadamkan, tetapi proses pendinginan masih dilakukan oleh tim pemadam kebakaran.

"Saat ini tim kebakaran masih melakukan proses pendinginan mengingat material rumah warga yang terdampak hampir sebagian besar dari papan," katanya di Dusun Serdang, Minggu (11/10).

Agus menjelaskan informasi kebakaran diketahui pada Sabtu (10/10), pukul 15.10 WIB.

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Saat itu, komandan Regu 2 BPBD Provinsi Kepulauan Babel menerima informasi dan memantau media sosial bahwa ada kebakaran lahan di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.

Kemudian, di bawah koordinator Komandan Regu Piket mengkonfirmasi langsung ke Kepala Bidang KL BPBD Babel mempersiapkan personel sarana dan prasarana untuk menuju lokasi kejadian di Dusun Serdang Desa Jelutung 2.

500 rumah warga di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, terbakar. 2.000 jiwa terdampak kebakaran tersebut.

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