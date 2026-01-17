5.000 Pelari Ikut Ramaikan HS Run di Bandar Lampung

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Lebih dari 5.000 pelari meramaikan event HS Run di Pkor Way Halim, Bandar Lampung pada 17 Januari 2026. Tak cuma dapat medali, antuasiasme ara pelari juga didorong oleh hadiah sepuluh sepeda motor dan doorprize ratusan juta rupiah dari HS/Surya Group.

HS Run dimulai dengan pengibaran bendera start pada pukul 06.00 oleh CEO Surya Group sekaligus Pimpinan Perusahaan Rokok HS, Muhammad Suryo. Ribuan pelari menyusuri jalur sepanjang 5 kilometer untuk finish kembali di Pkor Way Halim.

Seusai berlarian, para runners masih dihibur dengan penampilan special penyanyi pop jawa Happy Asmara dan DJ Queen. Selain itu, mereka bisa menikmati festival kuliner, exhibition booth, dan sejumlah stand untuk runners hangout.

Finisher pertama kategori perempuan diraih oleh Aulia Putri dengan catatan waktu 23 menit 20 detik. Sedangkan juara pertama pria diraih Edwan Aliansyah dengan waktu 18.36. Selain itu ada juara kategori Master yakni Richie Leo yang berusia 67 tahun. Para juara mendapatkan medali dan uang pembinaan yang diserahkan Suryo bersama Distributor HS wilayah Sumatra, Danang Setia.

Sejumlah peserta meramaikan ajang ini dengan kostum unik. Dari Wayang Arjuna dengan busur panahnya, pemain kuda lumping, ojek online lengkap dengan helmnya, superhero HS, hingga karakter Tungtung Sahur dari Brain Root.

Muhammad Suryo mengatakan dirinya sangat terkesan dengan semangat para pelari Lampung. Terinspirasi dari antusiasme ribuan pelari yang mengkuti HS Run Lampung, HS akan menggelar event lari di berbagai kota di Indonesia.

“Maka dari Lampung ini saya putuskan HS Run akan digelar di berbagai kota di Indonesia agar semangat para runners bisa tersalurkan,” katanya, di sela-sela HS Run.

Rangkaian Tur HS masih berlangsung Sabtu malam dengan konser Slank yang juga tampil di Pkor Way Halim. Tur HS di Lampung merupakan rangkaian kelima setelah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali. Lampung dikemas lebih spesial karena merupakan daerah kelahiran Muhammad Suryo.