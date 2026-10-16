51 Pelaku Karhutla Sengaja Membakar Lahan, Kapolda Sumsel: Motifnya Beragam

jpnn.com - Sebanyak 51 orang yang terjerat perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) diduga sengaja melakukan pembakaran dengan berbagai motif. Salah satunya karena ketidaksukaan terhadap sebuah perusahaan.

Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana mengungkapkan motif pembakaran tidak hanya berkaitan dengan kepentingan membuka atau membersihkan lahan untuk pertanian, tetapi juga dilatarbelakangi persoalan pribadi terhadap pihak tertentu.

"Dapat kami sampaikan bahwa 51 orang ini semua unsur kesengajaan. Memang sengaja membakar dengan motif yang bermacam-macam," ungkap Rony, Jumat (16/10/2026).

Rony mengatakan penyidik menemukan salah satu pelaku diduga sengaja membakar lahan karena tidak menyukai sebuah perusahaan. Motif tersebut terungkap dalam proses penyidikan yang dilayani kepolisian.

"Bahkan ada satu di antaranya motif yang tidak suka dengan sebuah perusahaan, dia bakar seperti itu karena ketidaksukaannya. Akhirnya dibakar dan bisa kami ungkap ada unsur ketidaksukaan itu," kata Rony.

Selain persoalan tersebut, Rony menyebut sebagian pelaku membakar lahan untuk membersihkan area yang akan digunakan bercocok tanam. Pembakaran dilakukan dengan alasan mempersiapkan lahan menjelang musim hujan.

Rony mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menggunakan cara membakar untuk membuka maupun membersihkan lahan pertanian. Praktik tersebut berisiko memicu kebakaran meluas dan memperburuk kabut asap di Sumsel.

"Warga Sumatera Selatan untuk stop membakar lahan yang tujuannya untuk menyiapkan lahan untuk pertanian," tegas Rony.