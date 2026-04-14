menu
JPNN.comJPNN.com
51 Ribu Pengunjung Serbu PAW Expo 2026, Industri Pet Kian Menggeliat di NICE PIK2

51 Ribu Pengunjung Serbu PAW Expo 2026, Industri Pet Kian Menggeliat di NICE PIK2

51 Ribu Pengunjung Serbu PAW Expo 2026, Industri Pet Kian Menggeliat di NICE PIK2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan PAW Expo 2026 yang diselenggarakan di NICE PIK2. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pet Adventure Wonderland (PAW) Expo 2026 yang digelar id NICE PIK2 tak sekadar ramai, tetapi juga menunjukkan geliat kuat industri hewan peliharaan di Indonesia.

Dalam empat hari penyelenggaraan pada 9–12 April 2026, pameran ini dikunjungi sebanyak 51.308 orang. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai salah satu event pet terbesar dan paling diminati di Tanah Air.

Ribuan pengunjung memadati area pameran sejak hari pertama. Mereka datang dengan berbagai tujuan, mulai dari berburu produk, mengikuti kompetisi, hingga sekadar menikmati interaksi dengan hewan peliharaan.

Di dalam area pameran, ratusan tenant menghadirkan beragam kebutuhan hewan. Mulai dari pakan, aksesoris, hingga layanan kesehatan, semuanya tersedia dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Tak hanya itu, PAW Expo juga menghadirkan rangkaian kompetisi bergengsi. Mulai dari international grooming competition, championship dog show, hingga international cat show yang menghadirkan peserta dengan standar profesional.

Kontes arowana berskala internasional juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi komunitas pecinta ikan hias yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Selain kompetisi, pengunjung juga disuguhkan berbagai aktivitas interaktif. Pet parade, fashion show hewan, hingga talkshow bersama komunitas dan praktisi menjadi ruang edukasi sekaligus hiburan.

Managing Director NICE Ryan Adrian menyebut keberhasilan PAW Expo 2026 tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.

Kegiatan PAW Expo 2026 di NICE PIK2 sukses digelar dan dipadati 51 ribu lebih pengunjung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

