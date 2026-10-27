520 Rumah di Bandung Barat Rusak Akibat Angin Puting Beliung

jpnn.com - BANDUNG BARAT - Sebanyak 520 rumah di tiga desa pada Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Rumah rusak itu tersebar di Desa Padalarang 398, Jayamekar 95 dan Kertajaya 27.

“Hingga pencatatan hari ini (27/10), total 520 unit rumah rusak akibat bencana angin puting beliung. Itu tersebar di tiga desa, yakni Padalarang, Kertajaya, dan Jayamekar,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Barat Yoga Ali Imbran saat dikonfirmasi di Bandung Barat, Selasa (27/10).

Di Desa Padalarang, BPBD mencatat 139 rumah rusak ringan, 161 rusak sedang, dan 98 rusak berat, di Desa Jayamekar 71 rumah rusak ringan dan 24 rusak berat, di Desa Kertajaya 14 rumah rusak berat, empat rusak sedang, dan sembilan rusak ringan.

Angin puting beliung juga merusak sembilan fasilitas umum yang terdiri atas tujuh bangunan di Desa Padalarang dan dua di Desa Kertajaya.

Fasilitas umum yang terdampak meliputi masjid, madrasah, posyandu, kantor ketahanan pangan, serta bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Yoga mengatakan BPBD sejak Senin (26/10) bersama perangkat desa, kepala dusun, sukarelawan Desa Tangguh Bencana (Destana), pengurus RT dan RW, serta masyarakat setempat melakukan pendataan dan asesmen terhadap bangunan terdampak.

“Petugas gabungan bersama warga masih bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat terjangan angin,” katanya.

BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, kerusakan bangunan, banjir, hingga tanah longsor. (antara/jpnn)