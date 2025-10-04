526 Honorer di Kota Serang Menunggu Kepastian Status

jpnn.com - SERANG - Sebanyak 526 honorer kategori non-database di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Banten, masih menunggu kepastian status pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu.

Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Kota Serang Hafiz Rahman mengatakan terkait status tersebut semuanya bergantung pada keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Diusulkan untuk PPPK paruh waktu, itu pun kalau disetujui sama Kementerian PANRB," katanya di Serang, Jumat (4/10).

Dia mengatakan 526 honorer tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan merupakan usulan susulan.

Sebelumnya, Pemkot Serang telah lebih dahulu mengusulkan 3.911 honorer dalam program penataan pegawai non-ASN.

"Kami usulkan 526 honorer ini ke PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Hafiz menuturkan langkah ini merupakan upaya proaktif Pemkot Serang untuk memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian bagi seluruh tenaga non-ASN.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang secara bertahap akan menghapuskan istilah pegawai honorer dalam sistem kepegawaian negara.