53 Hari Tanpa Pulang, The MIND Journey Menyusuri Indonesia & Cerita di Balik Tambang

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID membuat film dokumenter The MIND Journey: For Indonesia and the World. Film itu diproduseri dan diperankan oleh Ari Sihasale dan Nia Sihasale Zulkarnaen.

Selama 53 hari, Ari dan Nia meninggalkan rumah dan menempuh perjalanan sejauh 19.000 kilometer, menyusuri Indonesia dari Sumatera hingga Papua.

Perjalanan tersebut sebagai proses produksi film dokumenter, sekaligus eksplorasi panjang yang mempertemukan mereka dengan wajah Indonesia yang jarang terlihat cerita masyarakat, harapan, serta kehidupan di sekitar wilayah pertambangan.

Melalui dokumenter itu, keduanya menjelajahi berbagai wilayah dengan kondisi ekstrem, dari dataran rendah hingga ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut.

Dalam perjalanan tersebut, Ari dan Nia melihat langsung operasional tambang seluruh anggota Grup MIND ID, mulai dari ANTAM, Bukit Asam, Freeport Indonesia, INALUM, Timah, Vale Indonesia.

Ari Sihasale mengungkapkan perjalanan ini menjadi pengalaman yang membuka perspektif baru tentang Indonesia dan industri pertambangan.

“Jadi perjalanan kami selama 53 hari, 19.000 km yang kita tempuh. Lalu bagaimana? 1.272 jam enggak pulang-pulang dari Sumatera sampai tanah Papua. Dari 0 sampai 4.285 MDPL,” ucap Ari.

“Jadi, di sini kita bisa melihat bagaimana Indonesia sebenarnya, bagaimana perusahaan-perusahaan tambang tidak hanya mengambil, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakatnya,” lanjutnya.