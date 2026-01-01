53 Personel Polres Rejang Lebong Naik Pangkat, Begini Pesan AKBP Florentus
jpnn.com - REJANG LEBONG - Sebanyak 53 personel Kepolisian Resor Rejang Lebong, Polda Bengkulu, dari berbagai kesatuan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir mengatakan kenaikan pangkat dasarnya merupakan salah satu wujud penghargaan atas prestasi kerja dan jerih payah yang telah dilakukan selama ini.
“Hal ini juga merupakan hak setiap anggota Polri dan merupakan wujud keteladanan setiap anggota Polri," kata AKBP Florentus di Mapolres Rejang Lebong, Rabu (1/1).
Dia menjelaskan, para personel Polres Rejang Lebong yang naik pangkat tersebut akan memiliki tanggung jawab makin besar dan meningkat dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
"Dengan pangkat yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengabdian yang baik, profesionalisme yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat serta sesuai kesiapan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diikrarkan dalam Tribrata," paparnya.
Dia meminta personel yang mendapatkan penghargaan dapat meningkatkan kinerja lebih baik. Sebaliknya, bagi mereka yang mendapatkan punishment, supaya dapat berubah lebih baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tupoksi yang ada.
Sementara itu, lanjut dia, 53 anggota Polres Rejang Lebong yang naik pangkat terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2026 ini, yakni dari Ajun Komisaris Polisi (AKP) naik menjadi Komisaris Polisi (Kompol) satu orang, Inspektur Polisi Satu (Iptu) ke AKP lima orang, Inspektur Polisi Dua (Ipda) menjadi IPTU enam orang.
Kemudian, dari Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) menjadi Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) 13 orang. Personel yang naik pangkat dari Bripka ke Aipda tujuh orang. Kemudian dari Brigpol menjadi Bripka tiga orang, dari Briptu ke Brigpol tiga orang, dan Bripda ke Briptu 15 orang. (Antara/jpnn)
53 personel Polres Rejang Lebong naik pangkat. Kapolres Rejang Lebong berpesan begini.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polres Priok Selesaikan 320 Perkara dan Amankan Narkoba Senilai Rp199 Miliar
- Kapolres Priok Tinjau Pos Pengamanan dan Beri Motivasi Personel Jelang Nataru
- Polsek Banjarmasin Timur Menggagalkan Peredaran 1 Kg Sabu-Sabu, Tangkap 2 Pelaku
- 689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025
- 2 Atlet Peraih Emas SEA Games 2025 Pengin jadi Polisi, Disiapkan Jalur Khusus
- 2.617 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Layani Demo Buruh di Monas