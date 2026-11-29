jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Prof. Taruna Ikrar menilai bahwa Anugerah Hidup Sehat 2026 sangat berharga dan memiliki peran sentral dalam mengedukasi sekaligus menyebarkan informasi terntang kesehatan kepada masyarakat.

"Tugas Badan POM, berdasarkan undang-undang kesehatan, UU pangan maupun peraturan presiden adalah mengawal dan memberi jaminan kualitas, memberi jaminan khasiat, dan memberi jaminan keamanan dari semua produk yang sangat dibutuhkan untuk hidup sehat," ujar dia dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Dia menambahkan bahwa tugas BPOM dapat tercapai lewat suatu kerja-kerja inovatif, maupun kebersamaan.

'Oleh karena itu, gabungan kerja sama antara semua sektor akan memberi jaminan keberlanjutan kesehatan sebagai cikal bakal kehidupan Bahagia, kehidupan Sejahtera,” tambahnya.

Anugerah Hidup Sehat 2026 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dan menjadi pengakuan atas pencapaian luar biasa di sektor kesehatan di Indonesia.

Penghargaan ini menjadi penting karena kesadaran masyarakat untuk menjalani hidup sehat dan berkualitas saat ini terus meningkat.

Untuk itu, kebutuhan atas pilihan produk yang sehat dan berkualitas untuk menunjang pola hidup tersebut semakin relevan.

Pada kategori “Keamanan dan Mutu Produk”, penilaian mencakup penerapan sistem pengendalian mutu, kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan yang berlaku, serta konsistensi mutu produk bagi konsumen.