55.150 Paket Hidangan Berkah Ramadan Dibagikan untuk Mustahik di Jabodetabek dan Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan 55.150 paket makanan siap saji melalui program Hidangan Berkah Ramadan kepada para mustahik di wilayah Jabodetabek dan Sumatra selama Ramadan.

Paket makanan tersebut disalurkan sebagai menu berbuka puasa bagi masyarakat pekerja rentan serta para mustahik yang membutuhkan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan selama menjalankan ibadah puasa.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan program Hidangan Berkah Ramadan dihadirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan makanan berbuka puasa.

“Kami berharap paket Hidangan Berkah Ramadan ini dapat memberikan manfaat serta membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/3).

Dia menjelaskan, program tersebut juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi para mustahik selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

“Selain itu, melalui program ini Baznas juga ingin membantu memenuhi kebutuhan gizi para mustahik selama menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini dapat meringankan beban para mustahik,” katanya.

Selain di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Baznas juga membuka dapur umum Hidangan Berkah Ramadan di daerah yang terdampak banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Selama Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional juga menghadirkan 29 program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di berbagai provinsi di Indonesia. (jlo/jpnn)