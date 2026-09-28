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56 Orang Tewas dalam Bencana Banjir di India Utara

56 Orang Tewas dalam Bencana Banjir di India Utara
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Ilustrasi warga menerjang banjir di sebuah desa di India. ANTARA/David Talukdar - Anadolu Agency/pri.

jpnn.com, INDIA - Sedikitnya 56 orang tewas dan 46 lainnya terluka akibat hujan deras berkepanjangan yang memicu banjir di India utara, lapor Times of India mengutip Komisaris Bantuan Negara Bagian Uttar Pradesh Hrishikesh Bhaskar Yashod, Ahad.

Kemudian ada lebih dari 1.000 bangunan di wilayah tersebut mengalami kerusakan, ungkap laporan tersebut.

Hujan deras mengguyur sejak Jumat malam, sehingga memicu banjir di seluruh wilayah timur laut India yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

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CNBC TV18 melaporkan bahwa permukaan air Sungai Gangga di India utara telah mencapai tingkat berbahaya di tengah hujan deras.

Otoritas setempat meminta masyarakat dan pengunjung Kota Rishikesh untuk menjauhi sungai tersebut guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. (antara/jpnn)

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Sebanyak 56 orang dilaporkan tewas dalam bencana banjir yang terjadi di India Utara.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
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