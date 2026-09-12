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576 Pebulu Tangkis Muda Berebut Super Tiket Audisi PB Djarum 2026

576 Pebulu Tangkis Muda Berebut Super Tiket Audisi PB Djarum 2026
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Farnas Rozan Iraqee atlet putra KU-12 asal Sampang, Madura, Jawa Timur. Foto dokumen PB Djarum.

jpnn.com, KUDUS - Audisi Umum PB Djarum 2026 memasuki fase yang semakin panas.

Sebanyak 576 pebulu tangkis muda yang berhasil melewati tahap screening kini harus bertarung di tahap turnamen untuk merebut tiket menuju karantina dan membuka jalan menjadi bagian dari PB Djarum.

Persaingan di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jumat (11/9), berlangsung sengit.

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Khusus sektor putra, kualitas peserta yang dinilai semakin merata membuat para pencari bakat harus bekerja ekstra untuk menentukan siapa saja yang benar-benar layak mendapatkan Super Tiket.

Legenda PB Djarum sekaligus anggota Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026 Aryono Miranat mengaku melihat sejumlah talenta yang cukup menjanjikan.

Bahkan, potensi tersebut tidak hanya datang dari Pulau Jawa.

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Menurut Aryono, kemampuan teknis bukan satu-satunya faktor yang menentukan masa depan seorang atlet.

Cara pemain membaca pertandingan, merespons situasi di lapangan hingga sikap ketika menghadapi kemenangan dan kekalahan juga menjadi perhatian.

Sebanyak 576 pebulu tangkis muda yang berhasil melewati tahap screening kini harus bertarung memperebutkan Super Tiket Audisi PB Djarum 2026

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