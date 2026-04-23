5.997 Calon Haji Tiba di Madinah, Jemaah Diminta Membatasi Aktivitas yang Tak Perlu
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 5.997 calon haji asal Indonesia sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan jemaah calon haji gelombang pertama yang tiba di Tanah Suci.
Selama berada di Tanah Suci, jemaah diminta membatasi pergerakan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu demi menjaga kondisi kesehatan.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary, menyampaikan sebagian besar jemaah calon haji Indonesia merupakan lanjut usia.
Untuk itu, dia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah apabila kondisi tubuh sedang tidak fit.
“Jemaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang,” ujar Yusron, dikutip Kamis (23/4).
Menurut dia, kondisi fisik yang prima sangat diperlukan agar jemaah dapat menjalani puncak ibadah haji di Makkah yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang.
Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter) tiba secara bertahap hingga pukul 22.55 waktu Arab Saudi (WAS).
Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, yakni Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar.
