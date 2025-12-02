6 Alasan ini Bikin Stockbit Jadi Aplikasi Saham Paling Populer

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi investasi dan trading saham terdepan di Indonesia, Stockbit, kian mendapatkan kepercayaan dari para investor di Indonesia.

Sebagai contoh, pada periode 10-14 November 2025, Stockbit Sekuritas Digital memuncaki daftar 10 top broker sepekan dengan nilai transaksi paling jumbo mencapai Rp26,5 triliun.

Pada 24 November 2025, Stockbit juga mendapatkan dua penghargaan bergengsi dari Bursa Efek Indonesia, yakni Anggota Bursa dengan Nilai Transaksi Terbesar dan Anggota Bursa dengan Jumlah Investor Tertinggi.

Head of PR & Corporate Communication Stockbit, William mengatakan penghargaan ini menegaskan eksistensi Stockbit sebagai platform investasi saham paling kredibel di Indonesia.

“Di samping memuncaki daftar 10 top broker, secara year-to-date (Januari-November 2025), dari 95 perusahaan sekuritas yang beroperasi di Indonesia, Stockbit menduduki peringkat pertama dari segi frekuensi transaksi. Dalam periode ini, sebanyak lebih dari 140 juta transaksi jual-beli saham dilakukan di Stockbit. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dari para investor,” tutur William.

Menyikapi tren positif ini, Stockbit berkomitmen untuk menjadi platform investasi saham yang aman, bisa diandalkan, dan kredibel lewat fitur-fitur inovatif dan waktu eksekusi yang cepat untuk setiap transaksi.

Menurut William, ada sedikitnya enam alasan Stockbit menjadi aplikasi investasi saham terfavorit pilihan investor.

Pertama, Stockbit memprioritaskan keamanan data dan dana, kenyamanan pengguna serta kecepatan dalam mengeksekusi transaksi jual-beli yang nasabah lakukan.