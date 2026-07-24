menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Bahan Alami untuk Obati Sakit Tenggorokan

6 Bahan Alami untuk Obati Sakit Tenggorokan

6 Bahan Alami untuk Obati Sakit Tenggorokan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Sakit tenggorokan. Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengalami sakit tenggorokan yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman?

Sakit tenggorokan yang tajam saat mencoba menelan belum tentu merupakan efek samping dari pilek.

Sakit tenggorokan juga bisa jadi merupakan tukak tenggorokan.

Baca Juga:

Tukak tenggorokan, yang merupakan luka terbuka di tenggorokan, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur, penyakit atau cedera, atau robekan pada selaput lendir.

Tukak tenggorokan sering berlangsung selama 4-5 hari dan disertai dengan rasa tidak nyaman yang akut, sakit telinga yang menusuk, dan luka merah dan bengkak yang membuat makan dan berbicara menjadi sulit.

Tukak tenggorokan juga bisa dikaitkan dengan refluks asam dan masalah gastrointestinal.

Baca Juga:

Kabar baiknya adalah Anda mungkin tidak perlu mengunjungi dokter atau dokter gigi untuk tukak tenggorokan ini.

Namun, kabar buruknya adalah rasa sakitnya bisa menyulitkan Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dengan cepat dan salah satunya adalah tentu saja bawang putih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI