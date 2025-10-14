6 Bahaya Makan Biji Rami Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Wanita
jpnn.com, JAKARTA - BIJI rami merupakan salah satu jenis biji-bijian yang mengandung banyak nutrisi.
Biji rami memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.
Namun, sebelum mengonsumsinya secara berlebihan, Anda perlu mengetahui potensi efek samping biji rami juga.
Biji rami adalah makanan nabati yang berasal dari Eropa selatan dan Asia.
Biji berwarna kuning keemasan hingga cokelat kemerahan ini juga telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama berabad-abad.
Biji rami dianggap sehat, karena mengandung lemak baik, vitamin, asam lemak omega-3, dan serat.
Selain itu, biji rami kaya akan lignan, dan memiliki sifat estrogen dan antioksidan.
Efek samping umum biji rami meliputi sembelit, reaksi alergi, gangguan pendarahan, dan banyak lagi.
Ada beberapa mengonsumsi biji rami secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini pada wanita.
