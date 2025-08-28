6 Bahaya Makan Buah Bit Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi buah bit. Hal ini karena bit mengandung nutrisi yang luar biasa.

Pasalnya, buah bit memiliki komponen nutrisi yang sangat baik, meliputi banyak vitamin, mineral, dan antioksidan penting.

Terdapat pula kandungan betalains, yaitu senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan.

Para peneliti telah meneliti hubungan antara konsumsi bit dengan beberapa efek baik pada kesehatan.

Efek yang dimaksud di antaranya penurunan tekanan darah, berkurangnya peradangan, dan lain sebagainya.

Meski bermanfaat, mengonsumsi buat bit yang berlebihan bisa menimbulkan dampak buruk bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya.

1. Masalah Perut

Orang yang punya penyakit yang berkaitan dengan indeks glikemik harus menghindari buah bit karena bisa menyebabkan kembung dan kram. Buah ini juga tinggi nitrat dan bisa menyebabkan sakit perut.