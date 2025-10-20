6 Bahaya Makan Daun Singkong Berlebihan, Tidak Aman untuk Penderita Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi daun singkong? Daun singkong merupakan salah satu tanaman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi, seperti protein.
Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari sumber protein hewani lebih mahal daripada protein nabati.
Namun, harus hati-hati mengonsumsinya. Pasalnya, jika sayuran ini dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai macam keluhan penyakit yang bisa mengganggu kegiatan sehari hari, bahkan bisa mematikan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gangguan Sesak Napas
Senyawa sianida yang ada pada daun singkong berpotensi menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan sesak napas, dada nyeri dan terasa seperti sedang terhimpit benda berat.
2. Sakit Kepala
Senyawa linamarin dan lotaustralin yang ada pada daun singkong dapat bertindak sebagai racun yang menghambat kelancaran peredaran darah di sekitar kepala, dan memicu ketegangan otot saraf kepala.
Sehingga menimbulkan sakit kepala yang terkadang datang secara berkesinambungan.
3. Sakit Perut
Mengonsumsi terlalu banyak daun singkong bisa membuat asam lambung, dinding lambung mendapat tekanan dan luka.
