6 Bahaya Makan Sayur Bayam Berlebihan, Tidak Baik untuk Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi bayam? Bayam merupakan salah satu sayuran populer kesukaan banyak orang.
Bayam juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Namun, di balik kebaikan tersebut, sayur bayam rupanya juga menyimpan potensi bahaya bagi tubuh jika tak diolah dengan baik.
Mengonsumsi bayam sebaiknya dilakukan sesaat setelah diolah menjadi masakan.
Jangan membiarkan sayur bayam terlalu lama disimpan. Menurut ahli gizi, hindari mengonsumsi bayam yang sudah didiamkan lebih dari 5 jam.
Sebab, bayam akhirnya bisa mengandung nitrat (NO3) yang jika teroksidasi dengan udara akan menjadi nitrit (NO2) yang bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun.
Pasalnya, semakin lama bayam disimpan, termasuk di dalam kulkas, senyawa nitrit yang bersifat racun kadarnya akan terus meningkat.
Efek racun ini di antaranya akan berdampak pada kondisi sel darah merah, yakni hemoglobin.
Ada beberapa efek samping makan sayur bayam secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan risiko anemia.
