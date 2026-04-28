6 Bahaya Makan Semangka Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Karena rasa dan tekstur yang cenderung ringan, banyak orang yang mengonsumsi semangka secara berlebihan.
Memiliki kadar air yang tinggi membuat buah semangka sempurna untuk menghilangkan dahaga dan menyegarkan.
Kandungan vitamin A, C, B6, dan potasium membuat semangka sangat menyehatkan.
Semangka mengandung fitokimia (senyawa kimia alami dari tumbuhan) likopen.
Menurut laporan U.S. Africultural Research Service, 1 ½ gelas semangka mengandung 9-13 mg likopen.
Pigmen merah tumbuh ini memberikan warna merah pada semangka, sekaligus bekerja sebagai antioksidan untuk mengurangi risiko kanker dan penyakit lainnya.
Semangka juga mengandung potasium (atau kalium) dalam jumlah moderat, mineral yang esensial untuk fungsi seluruh sel tubuh, organ-organ, dan jaringan.
Ada beberapa bahaya makan semangka secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja menyebabkan kelelahan.
