6 Bahaya Makanan Berlemak untuk Otak, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Di masa sekarang, kebiasaan makan bisa memengaruhi otak dan berbagai fungsinya.

Penting bagi orang untuk memahami dan mengetahui apa yang harus dimakan dan bagaimana makanan tersebut bisa memengaruhi otak.

Sehingga orang bisa membuat perubahan yang diperlukan dan tepat dalam kebiasaan makan mereka.

Terkait makanan yang tepat untuk kesehatan otak, efek samping dari makanan berlemak dan diet tinggi lemak juga harus Anda ketahui.

Sebagai organ khusus, otak menjalankan sejumlah fungsi dalam tubuh dan memastikan kelancaran fungsi berbagai bagian tubuh.

Baca Juga: Cara Jitu Konsumsi Makanan Berlemak yang Aman

Fungsi penting otak adalah fungsi kognitif yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memproses informasi, dan memecahkan masalah, baik sederhana maupun rumit.

Namun, secara sengaja atau tidak sengaja, orang memengaruhi kemampuan otak ini dengan kebiasaan makan mereka yang tidak sehat.