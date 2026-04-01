6 Bahaya Mengonsumsi Garam Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK enak rasanya mengonsumsi makanan tanpa garam. Hal ini karena garam bisa membuat berbagai hidangan jauh dari kata hambar.

Garam atau natrium klorida adalah mineral yang berperan penting dalam berfungsinya tubuh kita dengan baik.

Namun, itu tidak berarti Anda bisa mengonsumsi garam sebanyak yang Anda inginkan.

Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa konsumsi garam yang berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti peningkatan tekanan darah.

Namun, mengonsumsi terlalu banyak garam mudah dilakukan, karena sebagian besar berasal dari makanan sehari-hari, seperti roti dan produk daging.

Kita juga menambahkannya saat memasak hidangan gurih. Ingin tahu apakah Anda mengonsumsi terlalu banyak garam?

Ketahui beberapa gejala dan tanda utama terlalu banyak garam.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sebagai orang dewasa, Anda harus mengonsumsi garam kurang dari satu sendok teh dalam sehari.