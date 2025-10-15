6 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Susah Tidur

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Ada berbagai jenis teh yang bisa Anda konsumsi.

Salah satunya ialah teh hijau. Selain membantu menurunkan berat badan, teh hijau juga membantu pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan pikiran dan baik untuk kesehatan jantung serta otak.

Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pagi hari dan sebelum olahraga.

Sementara itu, waktu terburuk minum teh hijau adalah malam hari.

Karena, ada berbagai jenis senyawa dalam teh hijau yang bisa mengikat mineral dalam makanan dan bisa menghalangi penyerapannya di dalam tubuh.

Zat besi, tembaga dan kromium adalah beberapa mineral yang mungkin tidak bisa diserap oleh tubuh jika Anda minum teh hijau setelah makan.

Oleh sebab itu, jangan mengonsumsi teh hijau secara berlebihan, efek buruknya sangat berbahaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.