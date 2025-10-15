menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Susah Tidur

6 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Susah Tidur

6 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Susah Tidur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Ada berbagai jenis teh yang bisa Anda konsumsi.

Salah satunya ialah teh hijau. Selain membantu menurunkan berat badan, teh hijau juga membantu pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan pikiran dan baik untuk kesehatan jantung serta otak.

Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pagi hari dan sebelum olahraga.

Baca Juga:

Sementara itu, waktu terburuk minum teh hijau adalah malam hari.

Karena, ada berbagai jenis senyawa dalam teh hijau yang bisa mengikat mineral dalam makanan dan bisa menghalangi penyerapannya di dalam tubuh.

Zat besi, tembaga dan kromium adalah beberapa mineral yang mungkin tidak bisa diserap oleh tubuh jika Anda minum teh hijau setelah makan.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, jangan mengonsumsi teh hijau secara berlebihan, efek buruknya sangat berbahaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa bahaya minum teh hijau secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah membuat Anda terserang sakit kepala.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI